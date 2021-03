Horóscopo de Géminis – Viernes 26 de marzo de 2021 | Horóscopos Géminis

Eres inspirador, plástico y sensible. No te gusta compartir tus asuntos con los demás y eso es bueno, eres reservado, pero muy influenciable. Por la energía del signo de Cáncer ubicado en el ascendente.

El dinero que estás generando por ahora es suficiente para ti, no eres ambicioso y te gusta ir ligero por la vida, no te preocupa ser rico, agradeces lo que tienes y es suficiente para tus necesidades, para ti la seguridad y felicidad están en las pequeñas cosas de la vida.

