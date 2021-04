Horóscopo de Géminis – Viernes 23 de abril de 2021 | Horóscopos Géminis

En ocasiones tu complejo de superioridad es muy evidente y las personas que te rodean no te aceptan fácilmente, pero no lo haces con intención de sentirte más que nadie, simplemente es tu naturaleza. Así funciona la energía que genera Saturno pasando por el signo de Acuario.

Tu persistencia es un valor en ti que vale mucho la pena, ya que eres un verdadero estratega. Incluso si no has cultivado mucho tu crecimiento espiritual, a menudo puedes ayudar a otros a lograr sus metas, no eres egoísta y siempre compartes tus conocimientos con todos.

