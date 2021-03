Horóscopo de Géminis – Lunes 29 de marzo de 2021 | Horóscopos Géminis

Salud. Es un buen momento para hacerte un chequeo médico pues puede ser posible que haya cambios que estén sucediendo en tu cuerpo y que no te sean perceptibles gracias a que Escorpión al ser un signo muy callado y al estar en tu casa 6 podrías estar teniendo algo de lo cual no te hayas percatado.

Marte en tu ascendente te dota de mucha energía para iniciar proyectos o empresas que tengas tiempo ideando por lo que aprovecha su energía y ve con todo hacia esos objetivos que te has planteado; Solo sé paciente y no comas ansias pues todo árbol necesita tiempo para dar sus frutos.

