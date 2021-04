Horóscopo de Géminis – Lunes 12 de abril de 2021 | Horóscopos Géminis

Salud. Si no te has hecho una revisión con el ginecólogo o el urólogo; según sea el caso, hoy es un buen día para realizarlo ya que tu casa 6 en Escorpión, siendo este signo gobernante de la zona genital de nuestro cuerpo.

Pronóstico del Día. Es posible que haya temas algo oscuros dentro de ti que aún no hayas podido resolver, pero no te preocupes pues hoy es un buen día para desempolvarlos y analizarlos con mucha madurez y valor teniendo de tu lado la poderosa energía de Plutón sobre Capricornio que te ayudarán a entender cualquier vicio o defecto que estés arrastrando para poder disolverlo y recuperar esa energía empleada en ello para conseguir más y mejores energías al disponerla en otras actividades constructivas.

