Horóscopo de Capricornio – Lunes 15 de febrero de 2021 | Horóscopos Capricornio

Vas a querer comunicarte, libérate y expresa. Estarás muy sensible con tu pareja, trata de no caer en el capricho y en ser manipulador.

No sufras innecesariamente, no te oxides. Descansa bien. Modera la ingesta de alcohol y cigarros. Todo esto para cuidar tu sistema nervioso y sistema respiratorio, porque hoy Géminis está en casa 6 de la salud.

