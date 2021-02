Horóscopo de Aries – Jueves 25 de febrero de 2021 | Horóscopos Aries

Ojo con los amores ocultos, nada de qué preocuparse, pero debes aprender a externar eso que no te gusta, y a hacer que la comunicación sea efectiva con Venus en casa 12 hay tendencia en que, al no haber comunicación con tu pareja, tu mejor salida sea buscar otra, no te pierdas y aprende a comunicar.

Venus, el planeta de la estética, la armonía, el amor está en casa 12, no confundas la amistad con el amor, desde aquí puedes confundir o imaginar con la energía de Neptuno compartiendo casa algo que no es.

