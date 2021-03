Horóscopo 31-03-2021

PISCIS Sé selectivo a la hora de escoger pareja. Deja que otros se obsesionen contigo. Busca la verdad y la esencia en el ser que compartirá tu intimidad. Aléjate de seres conflictivos que absorben tu energía. Únete a quien te dé y no te la quite.

ACUARIO Se impone que le prestes mayor importancia a tu salud. No te automediques y cuida lo que comes. Desintoxica tu mente de odios y rencores y haz ejercicios para mantener tu cuerpo en óptimas condiciones. Tu mundo sentimental jugara un papel importante en tu estabilidad emocional.

VIRGO Tus facultades intuitivas y psiquismo natural se exaltan. El dinero ya no será una preocupación para ti ya que tendrás para lo necesario y mucho más. Las pruebas por las que has pasado te han fortalecido. Saldrás de dogmas paralizantes y te liberarás de sentimientos de culpa.

CÁNCER Hay una caja de sorpresas esperando por ti y todas ellas positivas. Tomarás sabias decisiones de las cuales no te arrepentirás ya que te ayudarán a madurar e independizarte. Trabajo no te faltará, más bien se te abrirán nuevas fuentes de ingresos donde podrás probar tus innegables talentos.

TAURO No habrá nada en que tú pongas intención, dedicación y organización que no resulte un éxito. Tu salud y vitalidad mejoran notablemente. Aun así, cuida la extenuación o el agotamiento en el trabajo. Aprende a engavetar los problemas de la oficina, no los lleves a la casa.

