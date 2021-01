Horóscopo 31-01-2021 | La Prensa Panamá

Horóscopo de Libra Conversarás con alguien que te ayudará a entender los retrasos que has estado experimentando, llegan mejores oportunidades. Has sido indiferente con alguien que valora tu compañía.

Horóscopo de Leo Un nuevo proyecto te devuelve el optimismo y la voluntad. Hoy cerrarás importantes acuerdos. No te sientas presionado a retomar algo que no te brinda estabilidad. Mantén tu distancia.

You May Also Like