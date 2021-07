Horóscopo 30-07-2021

ACUARIO Ábrete a la fuerte y positiva energía de Marte, el planeta guerrero. No le tengas miedo al fracaso, no te rindas en los primeros intentos. Toma las riendas y te sentirás en control para tomar decisiones. Tu espíritu se ha fortalecido con todas las situaciones que has tenido que enfrentar y resolver.

ESCORPIO Te has sumergido en un tiempo de acontecimientos, decisiones y trabajo que te ha degastado y agotado mental y físicamente. Ahora Marte te inyecta nueva energía para poder llevar a cabo lo que deseas. No te limites en enfocar tu camino en la misma dirección y mira hacia nuevos horizontes.

