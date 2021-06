Horóscopo 30-06-2021

LEO Saldrán a flote tus mejores cualidades, lo que te afectará muy positivamente en tu vida sentimental. Te sentirás libre de hacer y deshacer y no permitirás que nadie controle tu vida. No faltará quien trate de perjudicarte, molestarte o envidiarte, pero la victoria al final será tuya.

GÉMINIS Es tiempo de echar raíces, de madurar, de buscar en lo seguro y estable. Sé honesto, valiente y toma decisiones sabías, no te ates a lo que antes no funcionó. No sigas dejando pasar el tiempo, mañana será tarde. Encuentros con personas de tu pasado te llevarán a revaluar tu vida sentimental.

