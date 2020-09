Horóscopo 29-09-2020

Capricornio Luego de esa pelea, esa persona actuará como si nada pasó. No te adelantes ni exijas explicaciones, el momento no es el oportuno y necesitas esperar si deseas una real aclaración.

Escorpio Tienes aprecio por personas que sabes no han sido del todo saludables. No conserves lazos que afectan tu estabilidad emocional y toma distancia, será una actitud radical pero muy positiva.

Géminis Notas imposiciones que no te hacen sentir cómoda, no guardes tus opiniones y expresa lo que sientes. Este fin de semana buscarás un espacio para ti, necesitas meditar y calmar tus emociones.

