Horóscopo 29-06-2021

ACUARIO Sientes que tus jefes no te valoran como deberían. Busca dialogar y ser frontal con lo que ellos buscan de ti. Puedes llevarte una sorpresa para bien. No todos los problemas en tu vida sentimental corresponden a tu pareja, debes hacer autocrítica.

SAGITARIO No bajes los brazos si no logras las metas planteadas. Revisa que has hecho más y vuelve a encarar los proyectos con la mejor actitud. Cuando menos lo pienses lograrás todo lo que te propones. Estás a tiempo de realizar una buena dieta para recuperar tu peso ideal.

VIRGO Buen momento para realizar un cambio de look y guardarropa. Comienza a regalarte momentos para ti. No puedes entrar siempre en conflictos con tu familia. Debes actuar de una manera armónica buscando lograr un consenso y entendimiento de todas las partes.

LEO Una noticia en el trabajo cambiará tu perspectiva hacia el futuro. No te desesperes debes analizar la situación con inteligencia. Puede que saques provecho. Tendrás invitaciones a reuniones y eventos con personas que hacía tiempo no veías.

ARIES Jornada espléndida para realizar proyectos que habías abandonado. No desperdicies tu tiempo. Recibirás una noticia de un amigo que puede traerte algunas dudas sobre tu relación de amistad. Actúa con madurez y no te precipites a tomar decisiones.

