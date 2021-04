Horóscopo 29-04-2021

PISCIS No pierdas de vista tus verdaderos propósitos en la vida. No trates de abarcar muchas cosas a la misma vez o lamentablemente terminarás perdiéndolo todo. Concéntrate en organizar tu trabajo y tu vida personal. Fíjate metas y haz todo lo que esté a tu alcance por realizarlas.

ESCORPIO Tu estado de ánimo estará un tanto cambiante. No permitas que esto te afecte en tu área del trabajo o los estudios y mucho menos en tu vida familiar. Fluye con la corriente de los acontecimientos y no te eches encima preocupaciones extras de nada ni de nadie. Concéntrate en lo tuyo.

