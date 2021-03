Horóscopo 29-03-2021

PISCIS Dejarás atrás lo inservible, lo que se encuentra estancado. La Luna Nueva te impulsa a tomar las riendas de tu vida. No seguirás esperando por nada ni nadie. El momento de comenzar es ahora. Te enfrentas a realidades con tu familia que por algún tiempo has estado evadiendo.

GÉMINIS No te arriesgarás en aquello que no consideras seguro. Presta atención a todo lo legal. Oriéntate muy bien sobre todo aquello que no encuentres muy claro. Afirma que eso que tanto deseas ya está en tu vida. Cuenta con la poderosa energía planetaria que te apoya bajo esta Luna Nueva.

TAURO No compres por gusto sino por necesidad. Aprovecha esta Luna Nueva para balancear tu presupuesto y ponerte al día en todo lo atrasado. Muy pronto tendrás que hacerte cargo de algunos gastos no planificados y será sabio poder contar con ahorros para cuando esto se presente.

ARIES Estarás hoy algo desorientado, despistado y por lo tanto olvidadizo también. Ten mucho cuidado y no te lances a ciegas en aquello que no conoces bien. La energía positiva de la Luna Nueva se ocupará de neutralizar tu día, pero aun así es recomendable tener precaución en todo.

