Horóscopo 28-12-2019

CAPRICORNIO No busques confrontaciones con compañeros/as de trabajo que no tienen sentido. Concéntrate en realizar tu trabajo de la mejor manera posible y los resultados llegarán solos. No es un buen día para realizar transacciones de dinero o compras importante.

LIBRA Tu pareja te hará sentir tu falta de cariño y compromiso. Debes aprender que esto lo has generado tu y debes comenzar a corregirlo. No hagas grandes inversiones de dinero, ni tampoco firmes algún documento pidiendo algún crédito bancario el día de hoy.

GÉMINIS La avaricia se está devorando tu vida. Busca ayuda en tu familia para salir de este sendero sin solución. Vuelve a planificar tu economía, pueden salir algunos gastos adicionales que no has tenido en cuenta. Deja de lado las comidas pesadas.

