Horóscopo 28-10-2020

Capricornio No es solo tu percepción, esa persona también siente la monotonía o el enfriamiento de las pasiones. No pierdas tiempo, es el momento de reavivar aquello que los unió.

Virgo Podrías estar cediendo a los caprichos de alguien que no está considerando tus sentimientos, ni tu comodidad. No lo permitas y pon un alto a cualquier situación que limite tu libertad.

You May Also Like