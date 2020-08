Horóscopo 28-08-2020

CAPRICORNIO Si no puedes con tus compromisos y obligaciones debes pedir ayuda. Aprende a delegar tus responsabilidades o los resultados no serán lo que esperas. Deja que tu pareja te mime y se acerque a ti, necesita de tu cariño y compresión.

SAGITARIO No puedes avanzar en tu vida personal si no afloras tus sentimientos. Ocultar lo que sientes te llevará a una angustia. Buen momento para realizar viajes o excursiones que dejaste en el olvido. No pierdas tiempo y regálate un momento para disfrutar.

