Horóscopo 28-06-2021

ESCORPIO La entrada del sol anuncia amor, matrimonio y actividades sociales. Estás en el momento perfecto para decir que sí a tu pareja y si no la tienes date el sí a ti mismo. Ámate, valórate y perdónate. No sigas arrastrando cruces ajenas. No le des permiso a nadie a alterar tu vida.

GÉMINIS Dinero, abundancia, prosperidad es lo que traen para ti los. Si eres positivo y has sabido manejar bien tu dinero, ahora llegó el momento de recoger los frutos de tu cosecha y disfrutar de aquello que por tanto tiempo has estado dejando para después.

