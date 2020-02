Horóscopo 28-02-2020

ACUARIO No te compliques la existencia resolviéndoles los problemas a los demás. Concéntrate en lo tuyo por el momento y no des opiniones sobre nada ni nadie. Ten siempre presente que existen dos lados de la misma moneda y que cada cual tiene una versión completamente diferente a la tuya.

SAGITARIO No juegues con el amor ya que al final serás tú el que salga perdiendo, si no tomas con mayor seriedad los sentimientos de la otra persona. Tu espíritu aventurero te lleva a ser algo inestable en cuanto a formalizar uniones sentimentales. Es tiempo de buscar mayor estabilidad.

LEO No malgastes el dinero en lo que no vas a sacarle provecho. Se impone sacrificar ciertos placeres para poder tener mayor seguridad económica. Aumentan considerablemente las oportunidades para tener un negocio propio, comenzar una nueva carrera o profesión.

