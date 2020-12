Horóscopo 27-12-2020

CAPRICORNIO Tu capacidad acercará una nueva propuesta que no conviene descartar, será favorable económicamente. En el amor, no frustres esa oportunidad, tú y esa persona comparten el mismo interés.

CÁNCER No pierdas tiempo intentando resolver pequeños detalles, si eres más práctico evitarás retrasos. El orgullo no te está conduciendo a ningún lado, ser más afectuoso te acercará a la reconciliación

ARIES Tienes que estar atento a todos los detalles de tu labor, es posible que tu entorno no colabore completamente. Te alejarás de una amistad que no ha sido discreta en sus comentarios.

