Horóscopo 26-10-2020

Sagitario Tu estado de ánimo no te haría ver lo conveniente de esa propuesta, no dudes en aceptarla. Recuperas la confianza y la seguridad personal, tus ánimos serán otros y el entorno lo notará.

Virgo Llegan chismes o información tergiversada, sé prudente y evita trasladar lo que no te corresponda. En el amor, alguien que no deja de pensar en ti se acercará, llega un período de reconciliación.

Tauro Tienes que ser más ordenado en tu gestión, el entorno no puede dudar de tu confianza ni de tu capacidad. En lo personal, los pensamientos culposos no te llevarán a nada, controla tu mente.

