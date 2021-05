Horóscopo 26-05-2021

SAGITARIO No te sigas buscando más complicaciones en asuntos de amor. Aléjate de triángulos amorosos ya que éstos no dejan nada positivo. Busca establecer nuevas relaciones con personas menos complicadas y seguras de sí mismas. Libérate de esos patrones destructivos y hábitos nocivos.

GÉMINIS Se enfatiza todo lo que tenga que ver con tu vida íntima. Te atreverás a ser tú mismo para que te amen tal como eres. No sigas buscando pareja si hasta el momento no la tienes. Deja que lo que el universo tiene para ti llegue y así llegará en el momento que menos lo esperes.

ARIES Lo que has estado haciendo toda una vida ahora toma un nuevo rumbo. Es tiempo de pedir valientemente, demandar, tocar otras puertas para lograr otros éxitos. Mira bien en donde estás parado, lo que quieres, lo que te conviene o no y desarrollas mayor valor para luchar por lo tuyo.

