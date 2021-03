Horóscopo 26-03-2021

ESCORPIO Cuida mucho la impresión que dejes en otros. Tu actitud inteligente será testigo. Obsérvalo todo sin condenar o juzgar. Lo que te interese, no lo comentes con nadie. No le enseñes tus cartas a tu adversario. Continúa cambiando hábitos y actitudes que te perjudican.

ARIES No perderás la paciencia y podrás laborar mejor ahora con personas difíciles o problemáticas. Desarrollarás mayor comprensión, tolerancia y compasión por los demás. En el amor, no repitas viejos errores al entregar tu corazón. Coquetea, pero no te comprometas hasta estar bien seguro.

