Horóscopo 26-02-2020

ACUARIO No puedes vivir tu vida de pareja lleno de rumores y chismes de terceros. Si no confías en la persona que amas debes replantearte la relación. Semana complicada para el bolsillo, aparecerán gastos que te desequilibrarán.

VIRGO Victimizarte no te ayudará a evadir tus responsabilidades. Debes afrontar las consecuencias de tus acciones. Tendrás una semana llena de vida social, disfrútala para reencontrarte con amistades que hacía tiempo no veías.

LEO Debes confiar más en tus compañeros de trabajo. Si no aprendes a delegar no podrás lograr los objetivos y metas planteados. Tendrás un revés económico que puede complicarte en la próxima semana. Debes estar atento.

GÉMINIS Tendrás una propuesta profesional que no puedes desaprovechar. No tengas miedo a los cambios. Cuida tu salud, vuelve a retomar los ejercicios para combatir el sedentarismo. Bueno momento en la pareja. Fluye la pasión.

