Horóscopo 25-12-2019

ESCORPIO Deja de buscar culpables por tus errores cometidos. Si no comienzas a aceptar tus limitaciones no lograrás superarte. Buen momento para desempolvar proyectos laborales o profesionales, puedes tener el éxito que tanto anhelabas.

TAURO Recibirás una gran noticia de tu pareja. Puede que tengas que cambiar grandes cosas de tu vida pensando en un futuro. No es un da para realizar cambios o inversiones que impliquen grandes erogaciones de dinero. No te precipites, analiza con detenimiento.

