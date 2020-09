Horóscopo 25-09-2020

CAPRICORNIO Tomarás decisiones valientes y no te arrepentirás de nada. Muévete, aventúrate y atrévete, pero responsablemente. Libérate de toda atadura o adicción. Te darás cuenta que estuviste perdiendo el tiempo con quien no te convenía y ahora enfocas tu energía hacia otra dirección.

TAURO Llevarás a cabo resoluciones y las cumplirás. Lo que más deseas, será una promesa cumplida. Vas a rehacerte a tu propio estilo y te restablecerás económicamente como lo has planificado. Ya que estás dispuesto a cambiar en tu vida aquellas cosas que ya no necesitas.

