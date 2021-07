Horóscopo 25-07-2021 | La Prensa Panamá

Horóscopo de Leo No evadas las responsabilidades que te competen en el hogar. Podrías priorizar asuntos ajenos a lo que te corresponde como obligación y luego las consecuencias no se harían esperar, organízate.

Horóscopo de Aries Tomarías como críticas comentarios que no tiene mala intención. Ejercita la tolerancia y no pongas barreras que te distancian de los tuyos. De ti dependerá la armonía que se respire en el hogar.

You May Also Like