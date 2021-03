Horóscopo 25-03-2021

SAGITARIO No desvíes la atención de tu salud y de tus cuidados personales. No te en vuelvas en excesos de ninguna clase al comer, trabajar o jugar. Toma el tiempo necesario para descansar y buscar información que pueda mejorar y estimular tus energías y tener una vida más saludable.

LIBRA Tu poder de atracción aumenta. Podrás seducir y conquistar a tu pareja fácilmente. Mucho cuidado de no pisar tierras que ya tengan dueño. Tus emociones están un tanto revueltas, trata de controlarlas para que así no te veas envuelto en problemas sentimentales ni de dinero.

TAURO Lo que buscas en lo profesional muy pronto se te dará, si has sabido moverte y hacer los contactos necesarios. Tus buenas acciones ahora tendrán sus frutos. No te impacientes por lo que otros les toca hacer. Lo que no te esté dando resultado, sácalo de tu vida lo antes posible.

You May Also Like