Horóscopo 25-02-2021

ARIES Cancela todo pensamiento de limitación o pobreza. Se impone de ahora en adelante pensar en grande. Tu natural determinación y atrevimiento te ayudarán a lograr tus sueños y ambiciones. El dinero fluirá hacia ti si decretas prosperidad ilimitada y abundancia constante en tu vida.

Números de la suerte: 13,51,54.“Responsabilizarse.”

TAURO Debes estar alerta a engaños, traiciones, falsas expectativas y enemigos gratuitos. La ley del Karma se cumple en tu sector del servicio y trabajo. Recogerás ahora lo que sembraste en el pasado. La paciencia será indispensable en este periodo de tu vida en donde se presentarán nuevos retos.

Números de la suerte: 26,41,57.“Sacrificio.”

GÉMINIS Ahora vas a examinar toda relación del pasado. Si te conviene se quedará a tu lado, si no, la puerta estará abierta para purificar tu espacio y recibir lo nuevo. Las tragedias de amor del ayer, se convertirán en tus comedias del hoy. No soportarás a nadie que venga a amargar tu vida.

Números de la suerte: 2,17,30.“Coraje.”

CÁNCER La energía planetaria te da luz verde para moverte, tocar puertas, enviar correspondencia tanto por email como por correo tradicional, y decidir lo que te dicta el corazón. Atiende tu salud con medicina preventiva. Tus deseos de reconocimientos te llevarán a dar el máximo en tu labor profesional.

Números de la suerte: 19,3,60.“Relaciones.”

LEO Dinero llegará y de sobra, pero cuidado con malgastarlo con gente que pide mucho y que nada agradece. No prestes dinero o te ganarás enemigos. Sé más reservado en tus gastos. Te llenarás de energía positiva y de mucha fe en ti mismo para lograr todo lo que te propongas.

Números de la suerte: 5,32,46.“Humildad.”

VIRGO Excelente periodo para cerrar capítulos en la novela de tu vida que todavía están entorpeciendo tu mundo emocional y espiritual. Hay que sanar viejas heridas. Saca momentos para orar o comunicarte con tu Cristo interior. Se impone cambiar y transformar patrones de conducta.

Números de la suerte: 4,17,44.“Modales.”

LIBRA La energía astral te empuja a arriesgarte valientemente en el mundo profesional. Levantarás tu voz en beneficio tuyo y de tu gente. Estarás más enfocado, concentrado y seguro de lo que esperas del trabajo que estás realizando. Termina la insatisfacción en lo económico y lo profesional.

Números de la suerte: 2,37,45.“Diálogo.”

ESCORPIO Se impone vivir a tono con la realidad y dejar de soñar con pajaritos en el aire. Estarás ahora pendiente a todo, por lo que se te hará muy difícil tratar con otras personas de una manera objetiva. Demandarás y exigirás demasiado de los demás. Mirarás el futuro de una manera práctica.

Números de la suerte: 32,43,59.“Replanteos.”

SAGITARIO Organiza bien tus pensamientos para que puedas hacerte entender y evitar malos entendidos. Seres optimistas, espirituales y de mucha luz te servirán de maestros y de mucha inspiración. Vas a tomar pasos decisivos para transformar tu vida. Cuida mucho lo que dices, como y a quien se lo dices.

Números de la suerte: 18,23,38.“decisiones.”

CAPRICORNIO Aquello que te callas hoy, se convertirá en tu sombra mañana. Es momento de sentarte a hablar, de expresar todo aquello que te molesta, de negociar con aquellas personas que juegan un papel importante en tu vida. Expresa tu sentir confiado en que nada te va a afectar negativamente.

Números de la suerte: 14,19,34.“Lucidez.”

ACUARIO Toma control de tu vida. No le des permiso a nadie para que te saque de tu centro. Préstale atención a tu estómago. Come despacio y mastica bien tus alimentos. No ingieras alimentos pesados bajo estados de preocupación o ansiedad. Cuídate y no tendrás de qué quejarte.

Números de la suerte: 1,19,36.“Incertidumbre.”

PISCIS Es posible que te asignen hoy la tarea de ser tú el que organice algún tipo de evento. Tu facilidad de palabra te llevará a ganar nuevas amistades. Estarás más dispuesto a ayudar o cooperar con los demás. Es pera más actividad en el área del hogar ya que la energía se concentra en el mismo.

Números de la suerte: 7,14,21.“Amor.”





