Horóscopo 25-02-2020

PISCIS Ser cauteloso en lo laboral no es lo mismo que ser desconfiado. Si no confías en tus pares difícilmente puedas lograr un resultado exitoso. Las discusiones y peleas se convierten en algo habitual en la pareja. Intenta dialogar y buscar la armonía.

ESCORPIO Te sientes frustrado por no lograr los objetivos. Recuerda que no siempre se dan en el tiempo que uno considera el correcto. Sigue con el mismo empeño que estás muy cerca. Evita las peleas con tus amigos más cercanos.

LIBRA Aprende a confiar más en ti y en tus capacidades. No dejes que los rumores laborales te paralicen y no te permitan avanzar. Debes combinar el trabajo con el descanso. Es una buena ocasión para que te relajes en un día de campo.

CÁNCER No siempre eres el centro del mundo. Debes saber que tu pareja necesita de tu apoyo. Si no recapacitas llegarás tarde para solucionar los problemas. Recibirás una invitación a un viaje bastante inesperado.

