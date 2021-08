Horóscopo 24-08-2021

ARIES Lo relacionado a las finanzas sigue siendo de vital importancia para ti. Harás de todo y todo lo harás bien. Tu intuición jugará un papel muy importante en tus decisiones económicas. Se impone también que cuides de tu dieta aumentando el consumo de frutas, vegetales y sobre todo, agua.

Números de la suerte: 10,35,6.“Intuición.”

TAURO Lo relacionado con administración, política o contacto con el público está favorecido. Tendrás miles de ideas para multiplicar tus ingresos. Ve personalmente a pedir aquello que deseas. Incursionas en nuevos empleos o profesión y no habrá límite a lo que podrás lograr.

Números de la suerte: 36,3,29.“Logros.”

GÉMINIS Recupera la fe en ti mismo y lánzate en caminos nunca antes transitados por ti. Dinero te llagará por medio de sociedades o negocios. Te sentirás inspirado para crear, inventar, renovar y reparar lo roto de tu vida. Deja correr tu imaginación y dale luz verde a tus talentos.

Números de la suerte: 7,33,48.“Fe.”

CÁNCER Regálate tiempo para distraerte y disfrutar de la vida en todos los aspectos. Sal de todo lo que te invalida o paraliza como ser humano. Aléjate de personas asfixiantes o dependientes. No intervengas en la vida de otros y deja que cada cual viva, ame y actúe según su propia conciencia.

Números de la suerte: 2,43,50.“Tiempo.”

LEO Fuentes de nuevos ingresos se abren ante ti, si eres positivo. Pide con fe aquello que necesitas. Ahora te reinventas y tus talentos ocultos salen a la luz. Tu excelente labor será reconocida y bien remunerada. Todo trabajo con el público estará muy bien aspectado.

Números de la suerte: 18,1,44.“Reconocimientos.”

VIRGO Nuevas oportunidades de encontrar pareja para aquellos que no la tengan, no faltarán. No quieras forzar a otros a que actúen o piensen como tú. Pon en práctica lo que tú mismo predicas. Da espacio y libertad a todo lo que amas y se quedará a tu lado lo que realmente te convenga.

Números de la suerte: 21,5,13.“Oportunidades.”

LIBRA Lo que no esperabas llegará para traerte paz y estabilidad emocional. Notarás una transformación total en tu personalidad. Le darás ahora más importancia a lo espiritual que a lo material. No te dejarás deslumbrar por títulos, riquezas de quien solo aparenta lo que no es.

Números de la suerte: 19,4,22.“Paz.”

ESCORPIO Préstale atención a todo lo financiero. Mucho ojo al engaño, a la mentira y a la oferta tentadora que te podría hacer perder lo que más quieres o valoras en la vida. Terminarás aquello que en años anteriores empezaste con mucho ímpetu y luego abandonaste por falta de tiempo.

Números de la suerte: 46,32,27.“Precaución.”

SAGITARIO Presta atención a los consejos de alguien que ha vivido más que tú. No permitas que vagos y aprovechados se recuesten de ti. Aplica técnicas de relajamiento para que puedas recuperar las energías perdidas. Ten presente que es mejor prevenir que tener que remediar.

Números de la suerte: 11,26,15.“Atención.”

CAPRICORNIO Acéptate y valórate. No temas perder un trabajo o un aumento de sueldo ya que algo o alguien mejor vendrá a suplantar lo perdido en tu vida. Serás como un magneto de atracción para muchos. Los que están en busca de pareja se llevarán sorpresas. Gente de tu ayer regresa a tu vida.

Números de la suerte: 8,30,24.“Aceptación.”

ACUARIO Si te lo propones podrás lograr lo que creías imposible. Es tiempo de poner en práctica lo aprendido en la vida. Vence pensamientos de limitación y tu mundo económico mejorará. En el amor, los que estén en busca de una relación estable, el momento perfecto ha llegado.

Números de la suerte: 39,7,14.“Vencer.”

PISCIS Tu vida social se enriquece con seres de mucha inspiración, ideas afines y compañeros dispuestos a darte la mano. No serás víctima de manipuladores, ni chantajistas. Tu intuición te guiará por el camino correcto. Sigue los dictados de tu corazón y no tendrás de qué lamentarte.

Números de la suerte: 40,12,9.“Inspiración.”





