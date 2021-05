Horóscopo 24-05-2021

ACUARIO Es un buen momento para volver a conocer una persona en tu vida. No te quedes encerrado/a en las malas experiencias vividas, no tienes porqué volver a repetirlas. Buen día para realizar un cambio de look y guardarropas. Ya es hora de que te animes a los cambios

ESCORPIO Sigues sin poder compartir momentos en pareja. Si realmente no te sientes a gusto debes ser sincero/a y tomar las decisiones con coraje. No lleves los problemas del trabajo a tu vida personal. Todo esto está influyendo en tus relaciones personales.

LEO Puedes vivir un enfrentamiento algo tenso con un superior en el trabajo. Busca manejarte con altura para no generar rispideces a futuro. Los celos vuelven a convertirse en un serio problema en tu vida de pareja. Si ambos no dialogan con sinceridad, todo es más difícil.

