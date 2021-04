Horóscopo 24-04-2021

GÉMINIS Marte te impulsa a reorganizar tus cosas de valor y esto incluye no solo el dinero y las cosas materiales sino también tu mundo espiritual. Si no estás claro en lo que quieres esto podría ocasionarte problemas. Cuídate de gastar en exceso ya que perderás el control de tus finanzas.

TAURO Marte derrama su energía sobre tu comunicación. No importa el tema que te toquen te sentirás ahora dispuesto a hablar o conversar sobre lo que sea. Tus planes para el futuro abarcarán más de lo que siempre has deseado. Estarás muy generoso para con los demás.

You May Also Like