Horóscopo 24-03-2020

LEO No pretendas hacer algo que no sabes o que no puedas llevar a cabo a tiempo. La verdad saldrá a flote y tu reputación podría verse afectada. Un pariente o padre toma prioridad en tu vida. Lo del pasado solo debes tomarlo como una lección que ahora podrás corregir.

GÉMINIS Es tiempo de compartir y unir esfuerzos con los demás si quieres lograr algo bueno para ti y para todos. Estudia bien las personas que tú has escogido por amigos, ellos en cierta forma son tu reflejo. Discutir e imponer tus puntos de vista caprichosamente no te dejará nada positivo.

