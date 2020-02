Horóscopo 24-02-2020

PISCIS Tu temperamento comienza a jugarte malos momentos que no sabes cómo afrontar. Es momento que busques consejos y apoyo en tus seres queridos o un profesional. No te desalientes por los resultados obtenidos en el plano laboral. Sigue con firmeza.

ARIES No desperdicies tus energías saltando de un lado para otro o nunca terminarás nada, ni llegarás a tiempo. Hay una fuerte tendencia a viajar aunque no muy lejos. Lo importante es que todo lo que hagas lo disfrutes y no lo arruines por tener mucha prisa.

