Horóscopo 23-10-2020

Géminis Frente a algunos obstáculos, lo conveniente será asesorarte y no ejecutar apresuradamente. Tomarás distancia de una persona que no ha sabido manejar sus sentimientos.

Tauro Luego de asumir ese acuerdo, sientes que la otra parte no está cumpliendo lo pactado y deberás de conversarlo. Controla los celos, podrías ver engaños o mentiras donde no hay nada, cuidado.

