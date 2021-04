Horóscopo 23-04-2021

ESCORPIO Ábrete a una nueva vida de bendiciones. No permitas que gente tóxica afecten tu aura, tu ambiente. Toma la iniciativa en todo y no te dejes manipular por los que dicen quererte y solo buscan aprovecharse de ti. Recarga tus baterías buscando la soledad en el silencio y la meditación.

CÁNCER Se impone ahora que aprendas. Analiza tu vida y encontrarás una serie de errores cometidos una y otra vez. Sal de todo lo que te obstaculice o te perjudique. No cargues con cruces ajenas. Por decepciones y viejas heridas en el amor, no te cierres a lo que los astros te ofrecen.

GÉMINIS No discutas por religión o política con nadie y esto es muy importante. Oye, pero no comentes. Sé más reservado en lo personal ya que te enfrentarás a personas irresponsables, especialmente en tu área de trabajo. Aplica dulzura, comprensión y tolerancia y lo vencerás todo.

TAURO Tienes muchas cosas pendientes y otras que son de tu inmediata atención, pero no te desesperes. Cálmate que todo saldrá a la perfección si te organizas y encuentras quien te dé una ayudita extra. Los nervios acabarán contigo si no haces algo para controlar esa situación.

ARIES Un amigo será tu mano derecha durante el día de hoy. Ahora no te podrás seguir quejando de tu mala suerte. No darás a basto a las demandas de aquellos que confían en ti. Escucha atentamente los comentarios y las críticas de otros, pero decide según te dicta tu corazón.

