Horóscopo 23-03-2021

PISCIS Entras en un periodo de autoevaluación de reconocimiento personal. Rompes con algo que has estado haciendo por muchos años y que, aunque te ha dejado buenas ganancias económicas, no te satisface en el plano personal. Buscaras ahora mayor estabilidad en tu vida.

ESCORPIO Controla todo tipo de fanatismo y las exageraciones. Mantente física y mentalmente activo. No permitas que la rutina te domine y despierta del letargo que tú mismo te has creado. Es tiempo de poner en acción tus proyectos. Ve en busca de personas organizadas y contágiate con su energía.

TAURO No sigas dejando lo que tienes que hacer para después. Manifiesta tu creatividad y canaliza toda esa energía que llevas por dentro de una manera positiva. Mide tus palabras, no te lances precipitadamente a nada. Piensa bien lo que vas a decir antes de hablar. Sé más considerado.

