Horóscopo 23-02-2020

SAGITARIO No bajes los brazos ante los primeros obstáculos en el trabajo. El camino no es fácil, pero con dedicación y sacrificio todo se irá acomodando como tu esperabas. Una amiga te realizará una propuesta que te sorprenderá.

ESCORPIO No dejes que tu estructura de vida te condiciones de poder disfrutar en momentos de ocio con tu familia. Déjate llevar por tu instinto. Te invitarán a un viaje que desde hace tiempo quieres hacer. Anímate y no lo pienses tanto.

LIBRA La rutina, el trabajo y el día a día te llevarán a un desinterés por tu relación de pareja. Genera espacios para compartir y disfrutar juntos. Hay momentos en los que debes aprender a decir que no. No dejes que los otros tomen decisiones por ti.

GÉMINIS No puedes seguir peleando y confrontando con todo el mundo. Es momento que cambies tu actitud y tu forma de encarar tus proyectos laborales. Tu familia necesita de tu presencia, no los descuides. Deja de lado los vicios.

ARIES Deja de competir con tus amistades, tu comportamiento te llevará a tener problemas innecesarios. Si tenías pensado un cambio de look, es el momento para llevarlo adelante. El médico no muerde, es hora de que pienses en una visita.

You May Also Like