Horóscopo 22-12-2019

CAPRICORNIO Hoy es un buen día para realizar inversiones o transacciones con dinero. El destino te ayudará favorablemente. Si no puedes superar tus temores internos busca ayuda de un profesional. No te guardes para ti toda la angustia, puede causarte problemas

LIBRA Debes tener cuidado con las personas que te rodean. No dejes influenciarte en tus decisiones, rodéate de tu familia que siempre estarán buscando lo mejor para ti. Recibirás un dinero extra que no tenías contemplado, es hora de que te des tus gustos.

