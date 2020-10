Horóscopo 22-10-2020

Virgo Sabes que lo correcto es dialogar y no ser tan indiferente con alguien que requiere de tu atención. No pierdas tiempo y resuelve cualquier pendiente con tus seres queridos, será lo mejor.

Leo Cerrar ciclos no quiere decir que tengas que cerrarle la puerta al amor. Recupera la fe en las relaciones; hay alguien que desea conocerte y podría tropezar con tu indiferencia, no lo permitas.

Aries Te estarías cuestionando las decisiones que has tomando en el amor. No te quedes con vacíos y acércate a tus amistades. Necesitas hablar y escuchar la visión de alguien ajeno a tu situación.

