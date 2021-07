Horóscopo 22-07-2021

ESCORPIO Venus te impulsa a reflexionar sobre tu vida y los miedos mal infundados que han paralizado tu progreso. No sigas dejando las cosas para después. Es tu mejor momento para llevar a cabo las metas que te has trazado. Lánzate sin miedo alguno a lograr tus sueños.

GÉMINIS No dudes ya que todo se te hará más fácil porque podrás contar con la ayuda o la cooperación de tus familiares. Con Venus en tu cuarta casa, la que rige el hogar, tienes luz verde ahora para llevar a cabo esos cambios o remodelaciones que has tenido en mente realizar.

