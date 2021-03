Horóscopo 22-03-2021

ESCORPIO Ahora vas y vienes. Aún no estás conforme con lo que hasta ahora has logrado. Necesitas una inyección de ánimo para despertar tu espíritu luchador y llegar cuanto antes a la meta que te has trazado. Tú siempre obtienes lo que deseas gracias a tu perseverancia.

ARIES No te sientas obligado a complacer a todo el mundo. La visita de un ser querido, aunque te brindará alegría, vendrá a alterar tus planes. Coopera con los demás, pero aprende también a decir no cuando sea necesario. Reparte responsabilidades entre aquellos que laboran junto a ti.

You May Also Like