Horóscopo 22-02-2021

SAGITARIO Sé práctico y sobre todo realista en todo lo que lleves a cabo hoy. No te dejes impresionar por palabrerías o pretensiones de personas que aún no han podido realizarse en la vida porque viven solo de las apariencias. Sigue el ejemplo de aquellos que han triunfado, que han tenido éxito.

ESCORPIO Una persona a la que amaste, regresa a ofrecerte lo que ayer te negó. No confíes en palabras que carecen de fundamento y mucho menos de quien te traicionó. Aprende de tus experiencias pasadas para que no vuelvas a caer en la misma trampa.

You May Also Like