Horóscopo 22-02-2020

SAGITARIO Semana complicada con discusiones y peleas en la pareja. Si no dialogan como personas adultas todo puede empeorar, toma la iniciativa. No siempre todas las personas que se te acercan tienen buenas intenciones. Mantente atento.

ESCORPIO Finalmente todo comienza a encaminarse en tu trabajo. El esfuerzo y la dedicación ya dan resultados. Esto recién comienza, no aflojes. Es un buen momento para realizar ese viaje que tanto habías anhelado. No lo pienses más.

LIBRA Una tercera persona entra en tu vida. No te precipites y analiza cuales son los pros y los contras. Recibirás una propuesta laboral que podrá hacer cambiar tu economía. No descuides tu salud, vuelve a los ejercicios y la vida sana.

GÉMINIS Es una buena semana para realizar cambios en tu hogar. Aprovecha el momento y deja volar tu imaginación. No te desesperes por obtener los objetivos que te has planteado en tu vida laboral. Recuerda que debes ir paso a paso para lograrlo.

TAURO Tu familia es lo principal en este momento, no la descuides y hazte un tiempo para dedicarle a ella. Los altibajos económicos estarán muy presentes, no te desanimes solo será unos días y luego todo se arreglará. Comparte más tiempo con tu pareja.

