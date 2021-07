Horóscopo 21-07-2021

ACUARIO No dejes que los problemas o las inquietudes relacionadas a tu profesión o trabajo puedan incidir en tu vida personal. Aprende a separar las cosas y colocar prioridades. Revive el amor y la pasión en tu pareja, no dejes que la rutina coma tu vida.

CAPRICORNIO Tu temperamento comienza a jugarte malos momentos que no sabes cómo afrontar. Es momento que busques consejos y apoyo en tus seres queridos o un profesional. No te desalientes por los resultados obtenidos en el plano laboral. Sigue con firmeza.

