Horóscopo 21-06-2021

ARIES Gran día para realizar inversiones o compras que tanto habías planificado. Podrás tener obtener un excelente resultado. Un momento muy bueno sucederá entre tú y tú pareja, debes siempre prestarle atención y también estar acorde a sus necesidades actuales.

Números de la suerte: 1,31,42.“Ganancias.”

TAURO Tendrás la oportunidad de exponer tus ideas en el trabajo. Es muy importante que lo hagas con seriedad y profesionalismo. Una tercera persona entre generará conflictos entre ti y tu pareja. Si no trabajas la confianza los problemas se profundizarán.

Números de la suerte: 21,55,60.“Crecimiento.”

GÉMINIS Intenta probar que eres el mejor profesional de tu área, no dejes que otro tome tu puesto, la competencia sana siempre es buena sin perder tus valores. Tu relación amorosa atraviesa por un período de inestabilidad debido a viejos rencores. Busca superarlos.

Números de la suerte: 3,24,39.“Superación.”

CÁNCER No puedes vivir compitiendo con tus compañeros de trabajo. Debes manejarte con inteligencia y trabajar en equipo. Los resultados serán realmente positivos. Un familiar te dará una noticia que te hará reflexionar sobre tu relación con tus seres más queridos.

Números de la suerte: 1, 29, 41.“Armonía.”

LEO Un amigo/a muy cercano/a necesitará de tu apoyo y acompañamiento. Debes estar atento/a para ser su sostén. No dejes que las responsabilidades laborales interfieran en tu vida personal. Es momento que comiences a separar las cosas.

Números de la suerte: 8,29,50.“Colaboración.”

VIRGO Un viejo amor puede volver a irrumpir en tu vida. No te dejes llevar por tus impulsos, reflexiona por todo lo que has pasado y decide más con tu cabeza que con tus emociones. No te dejes llevar los habladurías o rumores de pasillos en el trabajo. No te llevarán a un buen puerto.

Números de la suerte: 17,25,43.“Raciocinio.”

LIBRA Es momento de dejar salir tu imaginación y tu creatividad, el día de hoy te encargarán un trabajo que deberás terminar en un plazo muy corto de tiempo. Deja que tu pareja te brinde su apoyo, tienes que abrir tu corazón y dejar que el amor fluya.

Números de la suerte: 31,51,59.“Imaginación.”

ESCORPIO Tienes el potencial para superar todos los obstáculos en tu trabajo. No dejes que otros compañeros/as te lleven por la senda equivocada. Una persona de tu familia tiene que tomar una opción importante el día de hoy, aconseja bien a esta persona para que tome la mejor decisión.

Números de la suerte: 13,33,49.“Firmeza.”

SAGITARIO Estas en un período muy exitoso en tu vida profesional. Busca proyectar esto al resto de tu vida. Tu relación de pareja está pasando por un momento de estancamiento. Intenta ser tú quien tome las riendas de la relación y cambie los malos hábitos que se han generado.

Números de la suerte: 30,47,58.“Renacimiento.”

CAPRICORNIO Buen momento para realizar inversiones o para reflotar proyectos comerciales que habías dejado en el olvido. No dejes que los problemas u opiniones de terceros influyente tu relación de pareja. Construye la relación con independencia.

Números de la suerte: 14,40,54.“Éxitos.”

ACUARIO No dejes de seguir tus metas y proyectos. El camino no es fácil, pero tienes todas las capacidades para lograrlo. Recibirás una invitación a un viaje de parte de una persona que hacía tiempo estabas distanciado/a. Es una buena oportunidad para recomponer lazos.

Números de la suerte: 7,31,56.“Reencuentro.”

PISCIS Tu relación de pareja vuelve a tornarse complicada y monótona. Busca generar espacios de diálogo para lograr la madurez y equilibro necesario. No busques ser siempre el centro de atención en tu grupo de amistades, aprende a escuchar las necesidades de los otros.

Números de la suerte: 2,44,51.“Compañerismo.”





