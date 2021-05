Horóscopo 21-05-2021

SAGITARIO Si aún no has encontrado a tu media naranja, la energía del sol te da ahora ese empujoncito extra que necesitas para que conozcas a esa persona que hará vibrar las fibras más profundas de tu corazón. Personas jóvenes y niños se acercarán para poner un toque de alegría en tu vida.

LIBRA Viajes, contactos con el extranjero se exaltan favorablemente con el sol ahora tu novena casa. No tienes excusas para no viajar. Ponte en marcha. Incluye en tus planes a tu familia o a tus buenas amistades. No lo sigas dejando para después ya que el amor puede estar esperando por ti.

You May Also Like