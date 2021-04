Horóscopo 21-04-2021

PISCIS Tendrás ahora más fuerza de voluntad para cumplir con todo lo que te has prometido. Has aprendido a cuidarte y a alimentarte mejor por lo que gozarás de buena salud. Tu instinto te guiará a realizar cosas sanas, libre de tabúes y convencionalismos ridículos.

SAGITARIO Tu habilidad para desenvolverte en tu mundo social se enfatiza favorablemente. No tendrás ya que esperar por otros ni aceptar condiciones que no son de tu agrado. Es tiempo de expresar tus gustos. Exige lo que quieres para ti, habla, comunica, defiende tus derechos como nunca antes.

LIBRA Cuida de tu paz interior. No te rebeles contra tu suerte. Fluye con la vida. Rompe con todas las hostilidades. Concentra tus puntos de vista y tu actividad creadora, no te diluyas en ociosas discusiones. Un paso en falso, propio o ajeno, indicará una batalla difícil de sostener para ti.

