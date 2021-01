Horóscopo 21-01-2021

CAPRICORNIO Sé sincero con los demás y contigo mismo. No te dejes vencer por la pena. Tus sentimientos por una persona que se encuentra lejos de ti se intensifican. Tendrás que enfrentarte a realidades que has estado evadiendo y terminar con un capítulo en tu vida para comenzar otro.

ESCORPIO Se impone que te proyectes o seas más tolerante y comprensivo para con las demás personas. No te alteres o exaltes por tonterías. Dale prioridad a la familia y a tu trabajo. No te envuelvas en problemas de otras personas ya que serás tú el que sufra las consecuencias.

LEO Lee, estudia, viaja. Rodéate de aquellas cosas que alimenten tu mente y tu espíritu. Ve directamente hacia la meta que te has trazado y lograrás tus sueños. Concéntrate en aquello que deseas y no vaciles en continuar estudios o comenzar nuevos. Supérate en la vida, tú puedes.

GÉMINIS No permitas que los conflictos que tú mismo te has creado, sean obstáculo para obtener la paz o tranquilidad tanto mental como espiritual que necesitas. Limpia tu vida de negatividades y pensamientos derrotistas. Aprende a definir lo que realmente deseas de la vida.

TAURO Fíjate una meta y dedícate a lograrla no importa lo que pase. Proyecta siempre seguridad en todo lo que hagas o digas. No dudes de tus múltiples habilidades o talentos. Tendrás ante ti ahora nuevas oportunidades para triunfar y destacarte, aprovéchalas al máximo.

You May Also Like